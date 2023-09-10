В ЦИК высоко оценили явку на выборах в Москве

В российской столице завершились выборы мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО.

Выборы в Москве проходили с 8 по 10 сентября 2023 года. Согласно предварительным данным, в голосовании приняли участие почти 3,3 миллиона человек. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев высоко оценил явку на выборах в столице во время видеосвязи с членами Мосгоризбиркома (МГИК).

По словам Булаева, рекордная явка является результатом работы московского коллектива, законодательной и исполнительной власти, а также самого мэра. "[Градоначальник] многое сделал для того, чтобы москвичи пришли на выборы и сделали свой выбор на ближайшие пять лет", – заявил председатель ЦИК России.

В выборах принимали участие пять кандидатов:

Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – За правду"), депутат Госдумы;



Владислав Даванков ("Новые люди"), вице-спикер Госдумы;

Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Мосгордумы;

Сергей Собянин ("Единая Россия"), действующий мэр;

Борис Чернышов (ЛДПР), вице-спикер Госдумы.

Ранее сообщалось о том, что в столице начали расшифровку результатов дистанционного электронного голосования. "Дни.ру" приводили слова председателя МГИК Ольги Кирилловой.