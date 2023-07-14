Московское отделение "ЕР" объявило имена доверенных лиц Собянина на выборах мэра

Иван Краско в реанимации Тесты Соседов пожалел Пугачеву Игры Сонник

Топ новостей недели

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушкуНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку Розенбаум обратился к Путину с важным заявлениемРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларовГосподи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов

Лента новостей

Пятница 14 июля

18:02Как переделать летний дом в круглогодичный: важные аспекты 17:20Названа причина пожара на даче фигуриста Транькова 16:20Как найти хорошего риелтора: 5 важных правил 15:40Мерабова жестко раскритиковала Пугачеву: Это чудовищно 15:20"Обычный пенсионер": Политов рассказал о состоянии ставшего затворником 76-летнего Алибасова 14:02"Я приседаю": Боня выставила напоказ пышное достоинство 12:53"Жена наказывает": иллюзионист Сафронов выбирает ролевые игры 10:02"Квартиры – это мусор": известный блогер заявил о недвижимости россиян 09:36"Глаза жуткие и горб виден": Соседов ужаснулся переменам уехавшей в Израиль жены иноагента Пугачевой 08:06Никотиновая зависимость: как бросить курить 06:38"Не заботился о своих актерах": известный артист высказался о работе в Театре Романа Виктюка 04:18Новый трек с голосом Жанны Фриске готовят к выходу солистки группы "Блестящие" 02:15Столичные застройщики заработали 600 млрд 00:30Лучшие энергоэффективные ЖК в Москве 21:13Врач обозначил дневную норму сахара 20:09"Одаренная личность с горячим сердцем": умер молодой российский актер 19:04"Все стало хуже": новости о состоянии Краско в реанимации 17:40"Рядом с Киркоровым была не Пугачева": Вовк впервые рассказала про двойника Примадонны 16:44"Клетки гибнут безвозвратно": врач выдал правду о болезни певицы МакSим 13:34В Подмосковье сгорел роскошный отель 12:04Домработница не нашла проблемы в словах Пугачевой про рабов и холопов: Что ж такого тут обидного? 11:18Московский студент умер, нырнув в фонтан 10:12Исполнитель хита "Здравствуй, чужая милая" Солодуха победил алкоголизм 09:06Интимный обряд Лазарева перед выходом на сцену попал на видео 09:00Более 40 домов сгорели во время пожала в селе Шайдуриха на Урале 08:48Скончалась актриса из сериала "Каменская" Маршалова 08:32В Тюмени блогер угрожала сыну убийством во время стрима 08:05"Развод был неизбежен": Розенбаум помог Лепсу раскаяться в предательстве 06:10Столичные ЖК с лучшими продажами в июне 04:08Оставила ребенка с няней и уехала: Ольгу Орлову раскритиковали за отпуск без дочери-грудничка 02:28Жилья в аренду в Москве стало на 31% меньше 00:26Гастроэнтеролог рассказала, чем опасен фастфуд 22:43"Оба взмыленные": Домогаров развеялся с жеребцом в укромном месте 21:17В гости к верблюдам: чудо-остров посреди степи 20:12Раскрыты новые обстоятельства смерти дочери экс-губернатора Пензенской области Бочкаревой 19:25"Пошла рыдать": молодая партнерша Куценко родила нежеланного ребенка 16:49"Вывозят на коляске": сраженный инсультом Носков пробивает до мурашек 15:49Певица Ханна назвала себя плохой мамой 12:47В Москве нашли мертвой дочь экс-губернатора Пензенской области Наталью Бочкареву 12:18Что случилось с поставленным на миллионы Пугачевой памятником Барыкину 12:17Мать убила отца на его глазах: в Омской области ребенок потерял рассудок 11:56В Москве задержали мужчину за попытку изнасилования двух незнакомок 11:03На Сахалине стая бродячих собак напала на ребенка 10:43В подмосковном Солнечногорске загорелись деревянные постройки 10:09Андрей Аршавин рассказал о двух своих сильных сторонах: Секс и юмор 08:51В детских садах Орска произошло массовое отравление детей 08:03Чай: 5 интересных фактов о любимом напитке 06:139% новостроек сосредоточено в центре города 04:15Врач развеяла мифы о повышенном давлении: главные ошибки гипертоников 02:07Как законно обустроить антресоль
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Московское отделение "ЕР" объявило имена доверенных лиц Собянина на выборах мэра

Московское отделение "ЕР" объявило имена доверенных лиц Собянина на выборах мэра
117

Это лидеры общественных объединений, заслуженные работники культуры и здравоохранения.

Список доверенных лиц Сергея Собянина объявил секретарь столичного отделения "Единой России", вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Это художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, главврач поликлиники №52 Марьяна Лысенко, директор Московского клинического научного центра имени Логинова Игорь Хатьков.

Также в список вошли руководитель проектного офиса "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина, журналист и общественный деятель Арина Шарапова, худрук театра "Русская песня" Надежда Бабкина, глава Московского городского совета ветеранов Георгий Пашков и директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

"Я хочу поддержать кандидатуру Сергея Семеновича Собянина на должность мэра на предстоящих выборах, потому что мы все хотим эффективной работы, такой же, как была", – приводит слова Шараповой Агентство городских новостей "Москва".

Московская городская избирательная комиссия 10 июля официально зарегистрировала Сергея Собянина кандидатом в мэры. Его поддержало столичное отделение "Единой России".

В Цифровом деловом пространстве на Покровке работает штаб общественной поддержки Собянина. Доверенные лица будут участвовать в мероприятиях штаба.

Выборы мэра Москвы пройдет с 8 по 10 сентября. В Мосгоризбиркоме уточнили, что в выборах примут участие пять кандидатов.

14 июля 2023, 17:16
Сергей Собянин. Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл
АГН "Москва"✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Мосгоризбирком: В выборах мэра Москвы примут участие пять кандидатов

Мосгоризбирком: В выборах мэра Москвы примут участие пять кандидатов
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) зарегистрировала еще четырех кандидатов на выборы мэра. Мосгоризбирком зарегистрировал Дмитрия Гусева, Владислава Даванкова, Леонида Зюганова и Бориса Чернышова.

В Москве открылся штаб общественной поддержки Сергея Собянина

В Москве открылся штаб общественной поддержки Сергея Собянина
Штаб расположился в Цифровом деловом пространстве на Покровке. Пространство на Покровке объединит лидеров мнений и всех, кто готов делиться идеями по развитию Москвы, отметил секретарь столичного отделения партии "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Сергей Собянин официально зарегистрирован кандидатом на пост Мэра Москвы

Сергей Собянин официально зарегистрирован кандидатом на пост Мэра Москвы
Выборы пройдут с 8 по 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия (МГИК) зарегистрировала Сергея Собянина кандидатом на должность мэра столицы на предстоящих выборах.

Собянин представил в Мосгоризбирком подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения

Собянин представил в Мосгоризбирком подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения
Решение о регистрации примут в ближайшее время. Сергей Собянин 5 июля представил в Московскую городскую избирательную комиссию документы, необходимые для регистрации кандидата на должность мэра.

"К экономике это не имеет отношения": Пригожин назвал ПМЭФ "пиром во время чумы"

"К экономике это не имеет отношения": Пригожин назвал ПМЭФ "пиром во время чумы"
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин критически охарактеризовал проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Предприниматель назвал мероприятие "пиром во время чумы". Основатель ЧВК «Вагнер» убежден, что в сложившихся условиях данное событие имеет никакого отношения к экономике.

Выбор читателей

13/07Чтв"Рядом с Киркоровым была не Пугачева": Вовк впервые рассказала про двойника Примадонны 13/07Чтв"Одаренная личность с горячим сердцем": умер молодой российский актер 12/07Срд"Пошла рыдать": молодая партнерша Куценко родила нежеланного ребенка 13/07Чтв"Развод был неизбежен": Розенбаум помог Лепсу раскаяться в предательстве 12/07СрдРаскрыты новые обстоятельства смерти дочери экс-губернатора Пензенской области Бочкаревой 12/07Срд"Оба взмыленные": Домогаров развеялся с жеребцом в укромном месте