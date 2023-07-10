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Понедельник 10 июля

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В Москве открылся штаб общественной поддержки Сергея Собянина

В Москве открылся штаб общественной поддержки Сергея Собянина
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Штаб расположился в Цифровом деловом пространстве на Покровке.

Пространство на Покровке объединит лидеров мнений и всех, кто готов делиться идеями по развитию Москвы, отметил секретарь столичного отделения партии "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его словам, Сергей Собянин всегда опирается на мнение москвичей, поэтому первым делом в штабе открыта общественная приемная.

Волнующие жителей столицы вопросы системно решаются, подчеркнул законодатель. Он напомнил, что в городе есть много общественных организаций, творческих и профессиональных союзов, которые готовы и дальше предлагать решения проблем.

Художественный руководитель "Театра Олега Табакова" Владимир Машков заявил, что кандидатуру Сергея Собянина поддерживают представители всех ключевых сфер жизни Москвы. Актер поблагодарил мэра и заявил, что счастлив быть в его команде.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года.

10 июля 2023, 19:25
Сергей Собянин. Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл
АГН "Москва"✓ Надежный источник

Сергей Собянин официально зарегистрирован кандидатом на пост Мэра Москвы

Сергей Собянин официально зарегистрирован кандидатом на пост Мэра Москвы
Выборы пройдут с 8 по 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия (МГИК) зарегистрировала Сергея Собянина кандидатом на должность мэра столицы на предстоящих выборах.

Собянин представил в Мосгоризбирком подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения

Собянин представил в Мосгоризбирком подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения
Решение о регистрации примут в ближайшее время. Сергей Собянин 5 июля представил в Московскую городскую избирательную комиссию документы, необходимые для регистрации кандидата на должность мэра.

"К экономике это не имеет отношения": Пригожин назвал ПМЭФ "пиром во время чумы"

"К экономике это не имеет отношения": Пригожин назвал ПМЭФ "пиром во время чумы"
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Собянин лично подал документы на выдвижение на выборы мэра Москвы

Собянин лично подал документы на выдвижение на выборы мэра Москвы
Сергей Собянин предоставил в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом на выборах мэра. Собянин лично передал в комиссию заявление о согласии баллотироваться, сведения о доходах и имуществе и другие необходимые документы согласно положениям Избирательного кодекса столицы.

Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра Москвы

Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра Москвы
Столичное отделение "Единой России" выдвинуло Сергея Собянина на выборы мэра. Собянин назвал свое решение баллотироваться на пост мэра непростым и очень ответственным.

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