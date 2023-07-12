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Среда 12 июля

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Мосгоризбирком: В выборах мэра Москвы примут участие пять кандидатов

Мосгоризбирком: В выборах мэра Москвы примут участие пять кандидатов
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Московская городская избирательная комиссия (МГИК) зарегистрировала еще четырех кандидатов на выборы мэра.

Мосгоризбирком зарегистрировал Дмитрия Гусева, Владислава Даванкова, Леонида Зюганова и Бориса Чернышова. Решение принято на заседании комиссии, сообщает телеканал "Москва 24".

Гусева выдвинуло столичное отделение партии "Справедливая Россия – За правду", Даванкова – отделение партии "Новые люди". Зюганов пойдет на выборы от Коммунистической партии, Чернышов – от ЛДПР.

Мосгоризбирком 10 июля официально зарегистрировал Сергея Собянина кандидатом в мэры Москвы.

Столичное отделение "Единой России" 9 июня выдвинуло градоначальника на выборы мэра. Он поблагодарил партийцев и выразил надежду на поддержку горожан.

В Цифровом деловом пространстве на Покровке начал работать штаб общественной поддержки Собянина. Он открыт для всех, кто готов делиться идеями по развитию города.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября.

12 июля 2023, 17:07
Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"
"Москва 24"✓ Надежный источник

В Москве открылся штаб общественной поддержки Сергея Собянина

В Москве открылся штаб общественной поддержки Сергея Собянина
Штаб расположился в Цифровом деловом пространстве на Покровке. Пространство на Покровке объединит лидеров мнений и всех, кто готов делиться идеями по развитию Москвы, отметил секретарь столичного отделения партии "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Сергей Собянин официально зарегистрирован кандидатом на пост Мэра Москвы

Сергей Собянин официально зарегистрирован кандидатом на пост Мэра Москвы
Выборы пройдут с 8 по 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия (МГИК) зарегистрировала Сергея Собянина кандидатом на должность мэра столицы на предстоящих выборах.

Собянин представил в Мосгоризбирком подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения

Собянин представил в Мосгоризбирком подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения
Решение о регистрации примут в ближайшее время. Сергей Собянин 5 июля представил в Московскую городскую избирательную комиссию документы, необходимые для регистрации кандидата на должность мэра.

"К экономике это не имеет отношения": Пригожин назвал ПМЭФ "пиром во время чумы"

"К экономике это не имеет отношения": Пригожин назвал ПМЭФ "пиром во время чумы"
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин критически охарактеризовал проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Предприниматель назвал мероприятие "пиром во время чумы". Основатель ЧВК «Вагнер» убежден, что в сложившихся условиях данное событие имеет никакого отношения к экономике.

Собянин лично подал документы на выдвижение на выборы мэра Москвы

Собянин лично подал документы на выдвижение на выборы мэра Москвы
Сергей Собянин предоставил в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом на выборах мэра. Собянин лично передал в комиссию заявление о согласии баллотироваться, сведения о доходах и имуществе и другие необходимые документы согласно положениям Избирательного кодекса столицы.

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