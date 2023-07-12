Мосгоризбирком: В выборах мэра Москвы примут участие пять кандидатов

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) зарегистрировала еще четырех кандидатов на выборы мэра.



Мосгоризбирком зарегистрировал Дмитрия Гусева, Владислава Даванкова, Леонида Зюганова и Бориса Чернышова. Решение принято на заседании комиссии, сообщает телеканал "Москва 24".

Гусева выдвинуло столичное отделение партии "Справедливая Россия – За правду", Даванкова – отделение партии "Новые люди". Зюганов пойдет на выборы от Коммунистической партии, Чернышов – от ЛДПР.

Мосгоризбирком 10 июля официально зарегистрировал Сергея Собянина кандидатом в мэры Москвы.

Столичное отделение "Единой России" 9 июня выдвинуло градоначальника на выборы мэра. Он поблагодарил партийцев и выразил надежду на поддержку горожан.

В Цифровом деловом пространстве на Покровке начал работать штаб общественной поддержки Собянина. Он открыт для всех, кто готов делиться идеями по развитию города.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября.