Кто создал украинскую IT-армию и чем американские "Охотники" занимались в Киеве

В противостоянии с Россией активное участие принимает так называемая IT-армия Украины. По данным источников, ее численность может достигать 400 тысяч человек. К созданию этой структуры приложили руку внешние партнеры Киева, прежде всего США. Однако сейчас угрозу в IT-армии начинают видеть даже европейские страны, на словах всячески поддерживающие нынешний украинский режим.

Считается, что начало создания IT-армии положил президент Владимир Зеленский. Вскоре послу вступления в должность он поручил подготовить законопроект о создании кибервойск. В августе 2021 года вступил в силу указ СНБО "О неотложных мерах по киберобороне государства". Несмотря на это, IT-армия по большей степени считается "волонтерским движением".

Согласно усредненным оценкам, численность IT-армии составляет около 300 тысяч человек. Заместитель главы Госспецсвязи Украины Виктор Жора оценивает численность "волонтеров" в 400 тысяч человек.

Заместитель главы Минцифры Украины Александр Борняков указывает на интернациональный характер кибервойск. По его словам, в структуру входят не только украинцы, но и граждане других стран.

В качестве доказательств успехов кибервойск украинские СМИ публикуют отчеты об успешных атаках на Газпромбанк, через который проходят платежи за российские энергоресурсы, на Центробанк и другие ведомства, объекты коммунальной инфраструктуры. Медийные ресурсы утверждали, что с 13 по 19 июня киберармияатаковала более 400 российских онлайн-ресурсов.

Украинские партнеры на Западе обычно не афишируют свою роль, говоря о кибератаках украинских "волонтеров". Но в публичном поле нередко мелькают любопытные заявления американских и британских спикеров.

Так, в мае 2022 года глава Киберкомандования армии США и Агентства национальной безопасности (АНБ) Пол Накасоне дал откровенное интервью британскому телеканалу Sky News. Он подтвердил, что Соединенные Штаты проводили наступательные кибероперации в поддержку Киева. Однако конкретику высокопоставленный чиновник не озвучил.

"Мы провели ряд операций по всему спектру: наступательные, оборонительные и информационные операции", – заявил он.

Еще до вступления в должность главы АНБ Накасоне говорил о необходимости "настойчиво вступать в контакт с противниками как в наступательных, так и в оборонительных целях, работая не только от имени США, но и от имени их партнеров". К партнерам он публично причислял и Украину.

Еще ранее глава ЦРУ Уильям Бернс выразил обеспокоенность по поводу утечек о сотрудничестве США и Украины в киберпространстве. Он заверил, что у Украины есть "значительные возможности в плане разведки".

Украинские официальные лица не стесняются высказываться о таких "возможностях". Президент Зеленский заявил, что в первые дни спецоперации России Украина "посвятила много времени битвам в киберпространстве". Он выразил уверенность, что IT-армия наряду с территориальной обороной и ВСУ станет третьей военной силой страны. К слову, эти слова украинский лидер произнес на следующий день после резонансного интервью главы АНБ Накасоне.

О прямом участии США в подготовке IT-армии Украины говорит любопытный факт. Известно, что что общедоступный координационный документ кибервойск Киева (доступный в официальном телеграм-боте IT-армии) размещен в Google Docs. "Инструмент для DDoS-атак "Death by 1000 needles" (db1000n) является репозитарием GitHub. Автором репозитария называют Богдана Ивашко, сотрудника компании Cyberhaven со штаб-квартирой в Пало-Альто, США (вид деятельности – безопасность компьютерных сетей)", – пишет газета "Аргументы и факты".

Также обращает на себя внимание статья агентства ВВС "Внутри военной кибергруппы США, защищающей Украину". Материал опубликован 30 октября текущего года.

В исследовании говорится, что в начале декабря 2021 года "небольшая группа американских военных во главе с молодым майором" прибыла на Украину для "рекогносцировки в преддверии более крупного развертывания". Глава Сил национальной кибермиссии США генерал-майор Уильям Хартман рассказал, что группа должна была сразу вернуться, но уже спустя две недели стала одной из крупнейших и насчитывала около 40 американских военнослужащих. В январе 2022 года специалисты из США уже были на ведущих ролях.

В Соединенных Штатах такие группы называют "Охотники" (Hunt Forward missions). Подразделения исследуют компьютерные сети стран-партнеров и выявляют возможные проникновения извне. Подобные группы с 2018 года разместились в 20 странах. Чаще всего это близкие партнеры США в Европе, в Индо-Тихоокеанском регионе и Ближнем Востоке.

Целью групп указывается противодействие киберсилам Китая, Северной Кореи и России. Кроме того, не является тайной, что на Украине разместили сразу несколько миссий.

При этом уровень подконтрольности IT-армии даже ее создателям вызывает вопросы. Более того, угрозу в кибервойсках Киева начинают видеть и европейские страны, о чем было сказано в "Отчете по кибербезопасности" за июнь 2022 года, подготовленном швейцарским Центром исследований безопасности (CSS). "Действия ИТ-армии Украины нарушают правила киберпространства, что может стать опасным прецедентом, который ЕС и НАТО пока недооценивают", – подчеркнули исследователи.

