Политик, лидер и борец: Владимиру Путину исполнилось 70 лет

В пятницу, 7 октября, российский лидер Владимир Путин отмечает юбилей. Ему исполнилось 70 лет. В день рождения глава государства принимает многотысячные поздравления. Самые теплые пожелания и искренние сова благодарности политику шлют простые россияне, государственные и общественные деятели, известные актеры, музыканты, спортсмены и ученые, а также руководители других стран.
Президента уже поздравили главы российских регионов, в том числе, глава Чечни Рамзан Кадыров, который продолжает выполнять боевые задачи по защите нашей страны. А жители субъектов передали свои пожелания Владимиру Путину, приняв участие в праздничной акции телеканала "Царьград".
Политик занимает пост главы государств вот уже 20 лет. Россияне раз за разом охотно доверяют ему бразды правления страной. Владимир Путин сегодня пользуется огромной поддержкой в народе, что подтверждается многочисленными социологическими исследованиями. Про него в народе даже сочиняют песни, например, "Политик, лидер и борец".
Поздравления президенту РФ сегодня направил его белорусский коллега Александр Лукашенко. По данным портала URA.RU, глава РБ пожелал российскому лидеру углубления союзнических отношений.
Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон также поздравил своего коллегу с юбилеем. Он назвал президента РФ сильным, мудрым и волевым лидером, уточняет RT.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительном послании обратил внимание на заслуги Владимира Путина в деле строительства сильного государства. Об этом сообщает телеканал "360".