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Политика
Война на Украине выгодна США – аналитик Петров

Война на Украине выгодна США – аналитик Петров

В украинских СМИ обсуждают тему будущей войны, которая будет выгодна США.
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Международные отношения между Украиной и Соединенными Штатами сегодня складываются не лучшим образом. Тому виной сразу несколько скандалов, в которые вляпалось политическое руководство Незалежной. Негативно на отношения якобы союзников повлияли и разворот президента Владимира Зеленского в сторону Китая – вечного противника Запада, и нежелание нынешних властей проводить антикоррупционные реформы по требованию американцев, и многие другие факторы.

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Так или иначе, на Украине заговорили о новой войне, которая, по версии местных журналистов, должна быть выгодна Белому дому. "Война на Украине выгодна США" – по словам аналитика Алексея Петрова, политические ток-шоу с этой темой заполонили медийное пространство.

Военный эксперт, ветеран Донбасса подчеркнул, что о войне, выгодной американцам, говорят в нескольких украинских СМИ. В частности, он рассказал о депутате Киевской Рады, который выступил экспертом на телеканале "Наш", а потом под давлением общественности, естественно, заявил, что не понимал, куда его пригласили.

Действительно ли, война на Украине выгодна США, сейчас сказать трудно. Против этой теории говорит повестка прошедшей 1 сентября встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена, где американский лидер в очередной раз заверил своего коллегу в поддержке. Подробности переговоров не распространяются, однако, как ранее сообщали "Дни.ру", Зеленский пожаловался на "не совсем солнечную атмосферу" на встрече с Байденом.

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Фото: MARKIIAN LYSEIKO via www.imago-i / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Автор: 7 сентября 2021, 20:02 Источник: Youtube-канал Алексея Петрова ✓ Надежный источник
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