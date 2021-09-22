Песков рассказал о планах Путина на день рождения

Президент России Владимир Путин может отпраздновать свой день рождения с родными и близкими несмотря на самоизоляцию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что пока не может с уверенностью утверждать о графике и планах президента, поскольку до его дня рождения еще много времени. Однако обычно российский лидер проводит его с друзьями и семьей, сообщает телеканал "360".
Напомним, что Владимир Путин отмечает день рождения 7 октября.
Популярные темы форума
Что вы думаете о тиктоке?
Можно ли вернуться к бывшему мужу?
Что делать если парень не дает проходу
Что происходит в России?
Абдоминопластика после родов
Парень начал красить ногти