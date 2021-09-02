Советник Зеленского подтвердил информацию о переименовании Украины

Власти Украины действительно планируют переименовать страну в Русь-Украину. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Арестович заявил, что выступил с этой идеей ещё несколько месяцев назад и хочет, чтобы этот вопрос рассмотрели на государственном уровне. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский уже несколько раз использовал название Русь-Украина в своих обращениях на День Независимости и День крещения Руси, передаёт телеканал "360".
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