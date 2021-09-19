На дистанционном голосовании 214 тысяч москвичей выбрали "отложенное решение"

"Порядка 214 тысяч уникальных пользователей системы онлайн-голосования прибегли к «отложенному решению» по данным на 8:00 19 сентября. Это 12,5% от уже принявших участие в электронном голосовании избирателей", – рассказал Венедиктов.
Функция "отложенного решения" дает возможность позволяет вернуться к уже полученному электронному бюллетеню в течение 24 часов с момента его первой загрузки, но не чаще чем один раз в три часа. Особенно актуально это при технических сбоях или возникновении проблем с подключением к интернету.
Также Венедиктов отметил, что за первые два дня выборов депутатов Госдумы в Москве почти 100 тысяч избирателей онлайн-голосования воспользовались функцией, позволяющей изменить уже поданный голос. Общее число москвичей, выбравших дистанционное электронное голосование, превышает два миллиона человек.
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