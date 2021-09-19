На дистанционном голосовании 214 тысяч москвичей выбрали "отложенное решение"

214 тысяч москвичей, выбравших форму дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму, воспользовались функцией "отложенного решения". И еще почти 100 тысяч предпочли изменить уже поданный голос, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.



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