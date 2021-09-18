Бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный нелестно высказался о жителях Германии и Италии, которые положительно отзываются о президенте России.

В эфире телеканала "Апостроф" Роман Бессмертный рассказал, что в некоторых странах Европы российские СМИ весьма популярны. Например, Russia Today занимает лидирующие позиции в рейтинге телеканалов. Мол, поэтому там восторгаются президентом России. "На бытовом уровне европейцы ничего не понимают", – сказал украинский дипломат.

Он отметил, что в Германии Russia Today не имеет аккредитации, но все равно канал популярен среди тех, у кого есть спутниковое телевидение. А в Великобритании, по словам Бессмертного, лишь попытались забрать лицензию у RT, но ничего не получилось, потому что в ответ в России пригрозили блокировкой счетов BBC.

Кстати, российское телевидение смотрят и жители Донбасса, несмотря на попытки украинских властей помешать этому. На востоке Украины даже было установлено дополнительное оборудование, чтобы у людей в Донецкой и Луганской областях было украинское ТВ, но тщетно.

Ранее "Дни.ру" писали об отношении украинцев к своему президенту. По словам сбежавшего в Крым гражданина Незалежной, люди крайне недовольны Владимиром Зеленским, которому они поверили во время предвыборной кампании 2019 года. Люди считают, что украинский лидер ничего из обещанного так и не сделал.