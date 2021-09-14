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Политика
Американский генерал заговорил о войне с Россией: Ужасный день для планеты

Американский генерал заговорил о войне с Россией: Ужасный день для планеты

Представитель Пентагона уверен, что война США с Россией и Китаем может привести к разрушительным последствиям.
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Реальное военное противостояние и открытый конфликт между США, Россией и Китаем может привести к разрушительным последствиям. День начал войны будет самым "ужасным днем для планеты". Об этом заявил представитель Пентагона, генерал Джон Хайтен.

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Высокопоставленный офицер является заместителем командующего комитетом начальников штабов американских войск. Он досконально изучил риски потенциального военного конфликта американских, российских и китайских вооруженных сил. Генерал заявил о высокой угрозе для всех стран на основании опыта взаимодействия с СССР.

В ходе видеоконференции Brookings Institution представитель Пентагона подчеркнул, что даже в горячих точках Америка не допускала прямого столкновения с Советским Союзом. Он также отметил, что аналогичная позиция сохраняется по отношению к нынешним сверхдержавам – России и Китаю.

По мнению генерала, Москва и Вашингтон сегодня достигли определенных успехов по вопросу сохранения стабильности в мире. Он подчеркнул, что начало ядерной войны между США, Россией и Китаем "разрушит мир, разрушит мировую экономику".

Кроме того, Хайтен отметил, что российский ядерный арсенал сегодня более модернизированный, чем американский. Близкого мнения придерживаются и эксперты The Times. Как сообщает LIFE, в издании указали на военное превосходство России над странами НАТО.

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Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 14 сентября 2021, 10:09 Источник: Brookings Institution ✓ Надежный источник

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