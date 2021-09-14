Американский генерал заговорил о войне с Россией: Ужасный день для планеты

Реальное военное противостояние и открытый конфликт между США, Россией и Китаем может привести к разрушительным последствиям. День начал войны будет самым "ужасным днем для планеты". Об этом заявил представитель Пентагона, генерал Джон Хайтен.
Высокопоставленный офицер является заместителем командующего комитетом начальников штабов американских войск. Он досконально изучил риски потенциального военного конфликта американских, российских и китайских вооруженных сил. Генерал заявил о высокой угрозе для всех стран на основании опыта взаимодействия с СССР.
В ходе видеоконференции Brookings Institution представитель Пентагона подчеркнул, что даже в горячих точках Америка не допускала прямого столкновения с Советским Союзом. Он также отметил, что аналогичная позиция сохраняется по отношению к нынешним сверхдержавам – России и Китаю.
По мнению генерала, Москва и Вашингтон сегодня достигли определенных успехов по вопросу сохранения стабильности в мире. Он подчеркнул, что начало ядерной войны между США, Россией и Китаем "разрушит мир, разрушит мировую экономику".
Кроме того, Хайтен отметил, что российский ядерный арсенал сегодня более модернизированный, чем американский. Близкого мнения придерживаются и эксперты The Times. Как сообщает LIFE, в издании указали на военное превосходство России над странами НАТО.
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