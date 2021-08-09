Инициативы Татьяны Булановой поддержали более 50 знаковых деятелей культуры

В числе выразивших поддержку инициативы Татьяны Булановой числятся Андрей Ургант, Александр Трофимов, Аскольд Запашный, Стас Барецкий, Сергей Рогожин, Владимир Бортко, Дмитрий Астрахан, Евгений Дятлов , Борис Смолкин, и еще более 40 деятелей искусств.
Художник Никас Сафронов: "Политик – это такое же призвание, как и, например, артист, художник, ученый. Чтобы быть хорошим политиком, нужно иметь политический талант. Наверное, поэтому многие люди выступают против того, чтобы в политике было много актеров, спортсменов, певцов".
Певец Сергей Трофимов: "Видя положение наших пенсионеров при триллионах рублей, которые непонятно зачем лежат без движения в государственном бюджете, я считаю, что это просто какое-то издевательство над людьми. А Таня Буланова – очень честный человек, очень совестливый. Полностью ее поддерживаю, молодец девчонка".
Актер и режиссер Сергей Рост: "Таню знаю как доброго и порядочного человека. Если она так борется за права пенсионеров – это благое дело, она молодец. Могу пожелать ей успехов. Если один честный человек прорвется у нас в депутаты, то это будет большая победа для всех – праздник. Тогда, может быть, начнутся какие-нибудь изменения".
Самым неординарным и характерным способом поддержал Татьяну Буланову музыкант Сергей Шнуров. Основатель и вокалист группировки "Ленинград" опубликовал в своих социальных сетях колкое стихотворение о сложностях, с которыми столкнулась Буланова став кандидатом в Госдуму и ЗакС Санкт-Петербурга.
"Таня, ты ведь взрослая уже, Мячик сдут, им не забить голов", – пишет музыкант.
Стихотворение Сергея Шнурова было проиллюстрировано отрывком из видеообращения Татьяны Булановой к главе ЦИК Элле Памфиловой, ответ на которое не заставил себя ждать. Уже в понедельник артистка получила официальный ответ, в котором ее убедили в том, что будут приняты все необходимые меры для решения конфликтной ситуации. В Санкт-Петербург была направлена делегация для осуществления соответствующих проверок.
"Уважаемая Элла Александровна, благодарю вас за подробный и взвешенный ответ. Надеюсь, что после ваших слов губернатор Санкт-Петербурга наконец обратит внимание на беспорядок в городе", – отреагировала в своем инстаграм-аккаунте Буланова.
Напомним, выборы в Госдуму и законодательное собрание Санкт-Петербурга в 2021 году пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.
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