Россияне заступились за подвергшуюся нападкам Буланову: "Вся Москва скрестила пальцы"

Она поведала Элле
Памфиловой о беспределе, который устроили петербургские чиновники: «Родине»,
например, запретили агитацию, а кандидатов от этой партии пытаются «вышвырнуть»
из предвыборной гонки.
Россияне во «ВКонтакте» и Instagram запустили хештеги в поддержку кандидата от партии «Родина» в петербургский ЗакС и Госдуму Татьяны Булановой. В социальных сетях все чаще публикуют посты с метками #булановунесломить и #затаню.
Интернет взбудоражило обращение Булановой к главе Центральной избирательной комиссии. Певица требовала от Эллы Памфиловой прислать в Петербург комиссию, чтобы навести здесь порядок: усмирить чиновников и вернуть закон.
«Таня, держись! Правда за тобой! Вся Москва скрестила пальцы за тебя, так что впереди ждёт только хорошее!», — пишут пользователи, сопровождая посты хитами певицы «Не плачь», «Мама», «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный».
Многие пользователи призвали Буланову не сдаваться. Большинство из них уверены, что Буланова «пройдет в Госдуму, несмотря на каверзы нынешних властей, и поможет народу».
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