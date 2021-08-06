"Новые люди" подготовят наблюдателей за электронным голосованием в Москве

В Москве стартовал прием заявок на онлайн-голосование. Жители столицы в сентябре в дистанционном формате смогут избрать депутатов Госдумы, Мосгордумы и муниципальных представителей.



Технические специалисты и политические аналитики сходятся во мнении, что система онлайн-выборов надежна и эффективна. Кандидат в Мосгордуму по 37-му округу от партии "Новые люди" Юрий Дмитриев подчеркивает, что определенное недоверие со стороны людей к электронному голосованию пока есть, но при этом все понимают, что будущее именно за ним.

"Уже сегодня необязательно ходить даже за продуктами, их можно заказать онлайн. А возможность голосовать удаленно – это естественное продолжение развития человечества, сетевая демократия, о которой мы так долго мечтали. В современном мире благодаря блокчейну и электронным технологиям голос избирателя невозможно будет ни подделать, ни купить", – отметил Дмитриев после встречи кандидатов с членами Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

Во встрече участвовали не только кандидаты в депутаты по 19-му и 37-му одномандатным избирательным округам в Мосгордуму, но и разработчики системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Эксперты объяснили, как будет функционировать система онлайн-голосования в течение трех дней. Напомним, выборы в формате ДЭГ пройдут в Москве с 17 по 19 сентября.

Безусловно, кандидат от партии "Новые люди" поднял очень актуальный вопрос. Ранее мы сообщали, что IT-эксперт Тимофей Савин предложил проводить просветительскую работу среди старшего поколения, потому что не все хорошо владеют цифровыми технологиями. Дмитриев тоже не сомневается, что граждане могут скептически отнестись к ДЭГ из-за прошлого негативного опыта, связанного с IT. Сегодня кандидат в депутаты считает важным не обсуждать уже принятый закон, а обеспечить процесс наблюдения за чистотой выборов, чтобы каждый человек знал, что его голос будет учтен и защищен.

Политик уточнил, что партия "Новые люди" получает серьезную поддержку от молодых избирателей, которые особо переживают за честность выборов и требуют их прозрачности. В этой связи, политическая сила намерена собрать 100% активистов, чтобы охватить абсолютно все участки и организовать тотальный контроль за онлайн-выборами.