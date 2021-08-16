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Политика
Более 750 тысяч заявлений подали москвичи на участие в онлайн-голосовании

Более 750 тысяч заявлений подали москвичи на участие в онлайн-голосовании

Об этом сообщил заместитель председателя Общественной палаты столицы, глава Общественного штаба Алексей Венедиктов.
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"В Москве подано 750 тысяч заявлений на дистанционное электронное голосование", – передает его слова ТАСС.

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Голосование пройдет 17-19 сентября. Помимо выборов восьмого созыва Государственной Думы, в Москве состоятся довыборы депутатов Мосгордумы и выборы муниципальных депутатов Щукино. На всех уровнях можно проголосовать дистанционно.

Участие в электронном голосовании могут принять москвичи, достигшие возраста 18 лет. Необходимо обладать полной учетной записью на портале mos.ru.

Задать вопросы о дистанционном голосовании москвичи могут по телефону горячей линии +7 (495) 539-56-56. Также доступны почта support-vybory@mos.ru и чат-бот mos.ru.

Желающим проголосовать дистанционно москвичам нужно пройти регистрацию до 13 сентября включительно на сайте mos.ru или в приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы". Они автоматически становятся участниками розыгрыша 20 квартир и 100 автомобилей.

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Фото: mos.ru
Автор: 16 августа 2021, 20:55 Источник: ТАСС ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость828725
Пожаловаться Ответить
Долой этих Сраных депутатов,Долой их Думу,Долой Единую Россосию,Долой этих Звёзд которые метятся в депутаты,Долой эти выборы и голосования!!!
1

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