Более 750 тысяч заявлений подали москвичи на участие в онлайн-голосовании

"В Москве подано 750 тысяч заявлений на дистанционное электронное голосование", – передает его слова ТАСС.
Голосование пройдет 17-19 сентября. Помимо выборов восьмого созыва Государственной Думы, в Москве состоятся довыборы депутатов Мосгордумы и выборы муниципальных депутатов Щукино. На всех уровнях можно проголосовать дистанционно.
Участие в электронном голосовании могут принять москвичи, достигшие возраста 18 лет. Необходимо обладать полной учетной записью на портале mos.ru.
Задать вопросы о дистанционном голосовании москвичи могут по телефону горячей линии +7 (495) 539-56-56. Также доступны почта support-vybory@mos.ru и чат-бот mos.ru.
Желающим проголосовать дистанционно москвичам нужно пройти регистрацию до 13 сентября включительно на сайте mos.ru или в приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы". Они автоматически становятся участниками розыгрыша 20 квартир и 100 автомобилей.
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