Партия "Новые люди" начала избирательную кампанию в Москве

Московских партийцев на думские выборы ведет выпускник РУДН, известный телепродюсер Сангаджи Тарбаев. Он лично принес документы в Центризбирком.
Тарбаев живет в Москве 22 года. Он был генеральным продюсером «Yellow, Black and White» и продюсером промоутерской компании «Fight Nights Global». Также он состоял в Общественной палате, работал на должности заместителя главы правительства Калмыкии.
Продюсер указал на проблемы молодежи с трудоустройством. Выпускников вузов без опыта не берут на работу, а опыта нет, потому что молодой человек только что закончил обучение, пояснил Тарбаев. Проблема актуальна как для Москвы, так и для регионов, добавил он.
"У партии "Новые люди" есть решение этой проблемы — мы предлагаем ввести налоговые льготы для работодателей, принимающих на первую работу выпускников", – сказал Тарбаев.
Вместе с ним документы в Центризбирком принес лидер "Новых людей", основатель компании Faberlic Алексей Нечаев и второй номер федерального списка партии, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Их сопровождали другие кандидаты — врач-реаниматолог из Санкт-Петербурга Дарья Садовская и правозащитник из Ростова-на-Дону Александр Хуруджи.
Кандидаты от "Новых людей" многое делают для своих регионов и его жителей, подчеркнул Нечаев.
"И для них такой поход во власть – это способ сделать для людей еще больше. У них есть новые решения, потому что нам всем очень важно обустроить страну для жизни. Сделать государство более приветливым к людям", – сказал лидер партии.
Решение о выдвижении кандидатов в Госдуму было принято на съезде "Новых людей" 4 июля в Москве. Политсила выдвинула 239 кандидатов по 37 территориальным группам и 214 претендентов по одномандатным округам.
Популярные темы форума
Наталья вернулась
Какие певцы вам не нравятся?
Ребёнок не слушается. Что делать?
Перенос мокрой зоны
Какое имя красивее?
ЗАСРАНАТА ИСПОГАНИЛА ФОРУМ.
НАТАЛЬЯ ОБРЕЗАЛА СЕБЕ ЯЙЦА. КАСТРИРОВАННАЯ.