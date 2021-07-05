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Политика
Чего не видят зрители? Песков рассказал о закулисье прямой линии Путина

Чего не видят зрители? Песков рассказал о закулисье прямой линии Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообщался с журналистом телеканала "Россия 1" Владимиром Соловьевым.
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В студии передачи "Москва. Кремль. Путин" Владимир Соловьев спросил Дмитрия Пескова, чего не видят зрители прямой линии Владимира Путина. Пресс-секретарь президента ответил, что народ не видит реакции главы государства на вопросы, которые ему задают во время эфира.

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Песков отметил, что даже приближенные к Путину люди зачастую не знают, какие поручения он дает после прямой линии. По словам представителя Кремля, российский лидер, пообщавшись с жителями страны, начинает звонить профильным министрам, чтобы те искали пути решения.

Напомним, прямая линия Путина состоялась на прошлой неделе, 30 июня. Глава государства отвечал на вопросы граждан и выслушивал проблемы, которые их волнуют. Например, Владимир Владимирович говорил о вакцинации от коронавируса, ценах на услуги ЖКХ, пенсиях, телефонных мошенниках и на другие, не менее важные темы.

Ранее "Дни.ру" писали, что Владимир Путин положительно оценил прямую линию. Дмитрий Песков отметил, что президент России отдал все необходимые распоряжения. После эфира готовился перечень поручений главы государства, сообщил представитель Кремля.

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Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 июля 2021, 08:51 Источник: YouTube / Россия 24 ✓ Надежный источник
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