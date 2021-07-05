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Политика
"Сценарии уже прописаны": россиян предупредили об угрозе нового локдауна

"Сценарии уже прописаны": россиян предупредили об угрозе нового локдауна

Российским властям придется ввести новый локдаун во всех регионах страны, если ситуация с коронавирусом не будет стабилизирована в ближайшее время.
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Таким мнением поделился директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. По его словам, "сценарии уже прописаны", поэтому эпидемиологическую обстановку в стране необходимо стабилизировать к середине июля 2021 года.

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Как отметил инфекционист, среди медиков смертность от коронавируса по-прежнему высока. Причина этого — повышенная нагрузка. Кроме того, борьбу с пандемией COVID-19 Викулов сравнил с военным положением.

Он выразил абсолютную уверенность в том, что если ситуация не стабилизируется, следует ожидать от властей ужесточения антикоронавирусных мер.

Ранее руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко заявлял, что руководство страны всегда старалось удержать баланс между нуждами бизнеса и системы здравоохранения. По его словам, это напрямую влияет на благополучие общества.

За минувшие сутки в России диагностировано 25 142 новых случая заражения коронавирусом, их общее число достигло 5 610 941. При этом успешно завершить лечение удалось 5 068 901 пациенту с диагностированным ранее COVID-19. Жертвами пандемии в России за все время стали 137 925 человек.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
5 июля 2021, 06:03 Источник: "Царьград" ✓ Надежный источник

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