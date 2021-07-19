Политолог Белковский озвучил план Авакова после отставки примкнуть к Кличко

Политологи делают ставки на распределение политических сил на Украине после отставки Арсена Авакова с поста главы МВД.

Политическая арена на Украине разделяется на "эру Зеленского" и "до Зеленского". Игроки все более четко расставляют приоритеты, ориентированные на действующего президента или на оппозицию.

Бывший глава МВД Арсен Аваков может примкнуть к команде явного кандидата в новые президенты страны мэра Киева Виталия Кличко. Также к этой команде могут присоединиться бывший премьер-министры Украины Арсений Яценюк и Владимир Гройсман. И если команда объединится, у нее есть все шансы на победу. Так считает либеральный политолог Станислав Белковский.

По мнению эксперта, в таком качестве Аваков будет иметь политическую силу. Говорить о работе с Владимиром Зеленским явно не приходится, ведь он не точно не намерен сотрудничать с представителями власти, которые действовали в стране до апреля 2019 года.

"Все эти бывшие, большинство из которых молодые, красивые и умные, должны сгруппироваться в альтернативном лагере, где кандидатом в президенты на сегодняшний день, очевидно, является Кличко", – заявил Белковский.



Напомним, Арсен Аваков покинул украинское МВД в середине июля 2021 года по инициативе президента страны Владимира Зеленского. Позже СМИ сообщили, что бывшему министру внутренних дел Украины Арсену Авакову предложили стать предводителем нового Майдана.



Арсен Аваков возглавил МВД сразу после Майдана на Украине в 2014 году. За время его работы на этом посту в стране сменилось четыре правительства.