Как жил первый глава ДНР Александр Захарченко

Вечером 31 августа в самом центре Донецкой Народной Республики был убит Александр Захарченко – первый руководитель непризнанного государства. Он погиб во время взрыва в кафе: неизвестные заложили бомбу в здание, где часто бывал политик.

Захарченко прошел очень непростой жизненный путь. Будущий руководитель ДНР начинал электромехаником в шахте, затем ушел в бизнес, а после встал у истоков общественной организации "Оплот", которая противостояла революции на Украине в 2014 году.

Именно Захарченко во главе отряда из семи человек захватил администрацию Донецка, когда в стране произошел военный переворот. Он отказался признавать незаконную власть и объявил о независимости ДНР от Киева.

Захарченко пережил несколько покушений. Он лично участвовал в боях, пока позволяло здоровье. Самые яркие кадры из жизни главы ДНР – в материале Dni.Ru.