Скандальная слава Карины Мишулиной Метаморфозы Меладзе Звездные детки отпраздновали выпускной Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"

Самое читаемое

Имя молодого фаворита Степаненко стало громом среди ясного неба
Униженный в аэропорту Сергей Зверев закатил истерику
Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в "Пусть говорят"
Тяжелобольной Началовой потребовалась срочная ампутация груди
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
Зареванная Бузова сорвала программу
партнеры
Пятница 31 августа
Лента новостей
22:00
Захарченко убили с восьмой попытки
21:48
Водитель выступил с грязными разоблачениями Волочковой
21:45
Как изменится жизнь россиян с 1 сентября
21:31
Инсульт и выкидыш: беременная Бледанс готовят к худшему
21:28
Под Нижним Тагилом полностью сгорел дом
21:21
В России возбудили дело по факту гибели Захарченко
21:14
Столкнулись лоб в лоб: В ДТП в Удмуртии пострадали люди
21:02
Полное горло стекла: звезда "Дома-2" разбилась в автокатастрофе
21:01
57-летняя Тимошенко сверкнула пышной грудью на пробежке в Одессе
20:51
Володин: Убийство Захарченко обнуляет Минские соглашения
20:49
Юный волгоградец сбил девушку и протаранил магазин на угнанном авто
20:37
Под окнами дома в Тюмени нашли мертвую школьницу
20:21
Пир горой: на Украине ошалели от счастья после подлого убийства Захарченко
20:15
Как жил первый глава ДНР Александр Захарченко
20:12
София Ротару стремительно теряет память
20:07
"Бабах – и больше ничего": первые видео с места убийства Захарченко
19:33
Захарова обвинила Киев в убийстве Захарченко
19:18
Любовный гороскоп на сентябрь 2018 года
18:57
Звезды "Дома-2" разбежались после помолвки
18:56
Кожуховская линия улучшит транспортную доступность Подмосковья
18:33
Первые кадры с места убийства главы ДНР Захарченко
18:23
Вайкуле отказалась ехать на похороны Кобзона
18:14
Взрыв в центре Донецка: Захарченко смертельно ранен
18:02
Как Кожуховская линия метро изменит жизнь москвичей
17:59
Библиотекарь Улюкаев заработал 1600 рублей и загремел в больницу
17:46
Место для дискуссий: как Госдума улучшает пенсионный законопроект
17:37
Стали известны последние слова принцессы Дианы
17:18
Пассажир маршрутки погиб в массовом ДТП
17:08
Киркоров взбесил россиян заоблачными гонорарами
17:01
На Украине передумали бросаться на мертвого Кобзона
16:54
Россия закрыла космос для американцев
16:44
Новые подробности взрыва на заводе под Нижним Новгородом
16:38
Совет на выходные
16:17
Бузова подняла на смех выскочку Бородину
16:15
Старый гей бросил Медведеву ради молодых фигуристов
16:08
В Киеве раскрыли план устранения Путина
15:46
Развод Петросяна и Степаненко стал уроком для россиян
15:46
Российский банк лишился лицензии
15:41
Тарасов внезапно показал голую грудь Костенко
15:40
Вскрылась страшная правда о взрыве гидроцикла с туристами на Кубани (видео)
15:28
Умер тренер Знарок
15:10
Юная внучка Елизаветы II позорит семью
15:03
Знаменитого писателя жестоко изнасиловали пультом от телевизора
14:45
Как мы сами портим себе жизнь
14:39
Собянин запустил Кожуховскую линию метро
14:39
В Ростове-на-Дону загоревшуюся машину потушили пивом
14:36
"Единая Россия" поддержит гражданские инициативы
14:31
Топ-5 лучших смартфонов для школьников
14:23
5-летний ребенок погиб при обрушении потолка в Уфе
14:21
Какие сокровища скрывал Кобзон в рабочем кабинете
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Умер Иосиф Кобзон
В каком парике похоронят Кобзона
Кончина Кобзона лишила слов рыдающую вдову
Первые кадры с места убийства главы ДНР Захарченко
Беременная Бледанс устроила драку на шоу Малахова
Волочкова опозорилась после смерти Кобзона
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Авг. 31, 2018
просмотры: 123

Как жил первый глава ДНР Александр Захарченко

567

Вечером 31 августа в самом центре Донецкой Народной Республики был убит Александр Захарченко – первый руководитель непризнанного государства. Он погиб во время взрыва в кафе: неизвестные заложили бомбу в здание, где часто бывал политик.

Захарченко прошел очень непростой жизненный путь. Будущий руководитель ДНР начинал электромехаником в шахте, затем ушел в бизнес, а после встал у истоков общественной организации "Оплот", которая противостояла революции на Украине в 2014 году.

Именно Захарченко во главе отряда из семи человек захватил администрацию Донецка, когда в стране произошел военный переворот. Он отказался признавать незаконную власть и объявил о независимости ДНР от Киева.

Захарченко пережил несколько покушений. Он лично участвовал в боях, пока позволяло здоровье. Самые яркие кадры из жизни главы ДНР – в материале Dni.Ru.

поделиться

комментарии

Юная внучка Елизаветы II позорит семью

Девушку осудили пользователи Сети

567

Каким запомнится Иосиф Кобзон

80-летний артист скончался после продолжительной борьбы с онкологией

567

С какой красоткой Шепелев провел отдых в Италии

Пара не афиширует свои отношения

567
567
567

Шикарная жизнь обладательницы титула "Миссис Россия 2018"

Победительницей престижного конкурса стала Анна Телегина из города Кимры

567
567
567

Опубликованы фото постаревшей Клаудии Шиффер

Знаменитой модели исполнилось 48 лет

567

Как живет повзрослевшая Юля Липницкая

Недавно фигуристке исполнилось 20 лет

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Вайкуле отказалась ехать на похороны Кобзона

Артистка будет находиться в другой стране
Общество

Пир горой: на Украине ошалели от счастья после подлого убийства Захарченко

Непримиримые враги всего русского не могут скрыть своей радости по поводу теракта

Политика

Володин: Убийство Захарченко обнуляет Минские соглашения
В Киеве раскрыли план устранения Путина
Твердый и сильный: откровенные переговоры Ельцина и Клинтона о Путине
За пять минут: Украина готова уничтожить российский флот

Шоу-бизнес

Инсульт и выкидыш: беременная Бледанс готовят к худшему
Водитель выступил с грязными разоблачениями Волочковой
Полное горло стекла: звезда "Дома-2" разбилась в автокатастрофе
Вайкуле отказалась ехать на похороны Кобзона

Проишествия

Первые кадры с места убийства главы ДНР Захарченко
Знаменитого писателя жестоко изнасиловали пультом от телевизора
Известную актрису избили после спектакля
Съевшему суши мужчине отрезали руку

Lifestyle

Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
Артемьева раскрыла тайны сериала "Сваты"
В Москве пройдут самые зрелищные соревнования по европейским бальным танцам
Звезда "Убойной силы" в реанимации с кровоизлиянием в мозг
Общество

Водолазы приступили к разбору Крымского моста

В спецоперации принимают участие профессионалы

Шоу-бизнес

"Наконец дошла до стилиста": народ в восторге от шикарного образа Волочковой

Артистка доверилась профессионалам

Шоу-бизнес

Первый канал погнал в шею ликующего из-за смерти Кобзона сотрудника

Молодой человек радовался горю
Происшествия

Знаменитого писателя жестоко изнасиловали пультом от телевизора

Литератор очнулся через день после оргии

Гороскоп

София Ротару стремительно теряет память
Любовный гороскоп на сентябрь 2018 года
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на сентябрь 2018 года

Фоторепортажи

Как жил первый глава ДНР Александр Захарченко
Юная внучка Елизаветы II позорит семью
Каким запомнится Иосиф Кобзон
Мамочка года: родившая певица разделась догола и вызвала возбуждение

Спорт

Старый гей бросил Медведеву ради молодых фигуристов
Россию выгоняют из мирового биатлона: кто виноват
От уехавшей к гею-канадцу Медведевой ждут бомбу
Губерниев грязно выругался из-за допинг-скандала с биатлонистами

Регионы

Вскрылась страшная правда о взрыве гидроцикла с туристами на Кубани (видео)
Священнику грозит тюрьма за изнасилование 13-летней россиянки
Причину трагедии с детьми в "Зимней вишне" выясняли 5 месяцев
Физики уже в работе: Украина рушит Крымский мост
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru