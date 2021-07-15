Украинский депутат об отставке Авакова: Это кончина Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Кива заявил, что глава МВД Аваков ушел в отставку для большой игры, которая приведет к "кончине" президента Зеленского.

Один из бывших советников министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, оппозиционный депутат Верховной рады Илья Кива прокомментировал отставку своего политического соратника. По мнению народного избранника, глава МВД затеял "новую, большую игру", итогом которой станет "кончина" президента Владимира Зеленского. Об этом он рассказал новостному порталу "Страна.ua".

Кива в парламенте Незалежной занимается вопросами, связанными с правоохранительной деятельности. Сказывается прошлый опыт сотрудничества с Аваковым. Сам депутат отметил, что, несмотря на политические разногласия, с большим уважением относится к бывшему начальнику, с которым удалось сохранить личные отношения после позиционных разногласий.

Оппозиционный депутат подчеркнул, что у него с Аваковым единая цель – построить парламентскую республику. Он заявил, что должность президента на Украине не просто не играет роли, а еще и вредит стране. Кива намекнул, что бывший министр не просто сложил полномочия, а затеял новую игру. Он опроверг слухи о том, что Аваков хочет занять кресло мэра Харькова.

"Аваков ушел для большой, новой игры. Это не отставка Авакова, это кончина Зеленского", – заявил Кива.

Он напомнил, что новый американский "надсмотрщик" Кент недавно встречался с Аваковым в Киеве. Якобы министру дали понять, что Зеленский больше не нужен. Более того, депутат уверен, что у Арсена Авакова были и старые счеты. После многочисленных нападок он перестал помогать и подсказывать Владимиру Зеленскому, позволив ему совершить много ошибок.