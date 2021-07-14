Аналитик Петров: Зеленский постепенно "сливает" Украину

Эксперт, комментируя скандал в Генпрокуратуре страны, предположил, что президент Зеленский "сливает" Украину.

Очередной скандал в Незалежной, связанный с органами власти. Под раздачу попал заместитель генерального прокурора страны Гюндуз Мамедов, который возглавлял так называемый "департамент войны", то есть курировал расследования, связанные с боевыми действиями на территории Украины. На прокурора решили свалить провальную попытку властей задержать так называемых бойцов ЧВК. Комментируя скандальную историю, военный эксперт Алексей Петров выразил мнение, что президент Зеленский постепенно "сливает" Украину.

Бывший участник войны на Донбассе подробно разобрал дело против прокурора Мамедова. Он выложил на своем ютуб-канале ролик и спровадил его аннотацией: "В Офисе Генерального прокурора Украины, прошли перестановки, которые наталкивают на определенные размышления! Такое ощущение, что Зеленский и компания, постепенно сливают Украину, а народу демонстрируют бравурные видео ролики" (пунктуация автора сохранена).

Напомним, украинские власти безуспешно пытались задержать российских граждан, прилетевших в Минск. Их обвиняли в участии в военном конфликте на Донбассе. Меж тем, необоснованные обвинения белорусская сторона не приняла и российских граждан Незалежной не выдала. После этого местные националисты даже призвали наказать Владимира Зеленского, его обвинили в государственной измене.

Военный эксперт подтвердил, что силовые структуры Украины, действительно, готовили операцию, более того, информацию по уголовному делу собирал прокурор Мамедов. Меж тем, команда о старте так и не поступила. Петров подчеркнул, что офис президента Зеленского пытается выкрутиться из этой ситуации.

Можно предположить, что замгенпрокурора стал просто стрелочником в этой скандальной истории, которая только подтверждает позицию военного аналитика о том, что Зеленский "сливает" Украину. Более того, Петров считает, что глава государства пытается "сохранить хорошую мину при плохой игре".