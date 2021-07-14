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Политика
Политолог Березовец об отставке Авакова: Зеленский не чувствовал себя в безопасности

Политолог Березовец об отставке Авакова: Зеленский не чувствовал себя в безопасности

Украинский политолог объяснил отставку главы МВД Авакова тем, что при нем президент Зеленский не чувствовал себя в безопасности.
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12 июля сложил полномочия один из долгожителей украинской власти – глава МВД Арсен Аваков. Он занимал министерское кресло с 2014 года. Аваков смог пережить на своем посту президента Порошенко и нескольких председателей кабмина. Безусловно, его отставка стала главной политической новостью в Незалежной. Политолог Тарас Березовец заявил, что при Авакове Зеленский не чувствовал себя в безопасности.

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Арсен Борисович Аваков глава МВД Украины

Эксперт прокомментировал увольнение министра внутренних дел на своем ютуб-канале. Он предположил, что на отставке чиновника мог настоять лично украинский президент, который давно планировал это сделать.

"Зеленский давно хотел избавиться от супервлиятельного министра внутренних дел. Давно этой идеей жил, но пока он не набрал нужного веса. Теперь мы видим: наш президент заматерел", – подчеркнул Березовец.

Политолог отметил, что глава Незалежной Владимир Зеленский считает для себя возможным на равных общаться с лидерами мировых держав, в частности, с Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном, Джо Байденом и Владимиром Путиным. Поэтому украинский президент "дозрел" до того, чтобы уволить Арсена Авакова.

Эксперт подчеркнул, что глава офиса президента Ермак делал все, чтобы избавиться от главы МВД. Березовец связал эту отставку с тем, что в случае протестов Аваков, будучи политическим тяжеловесом, мог бы не дать приказ подконтрольным силовым структурам противостоять гражданам. Так эксперт обосновал свою позицию о том, что Зеленский не чувствовал себя в безопасности при Авакове.

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Фото: Pavlo Bagmut/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Автор: 14 июля 2021, 12:45 Источник: YouTube-канал Тараса Березовца ✓ Надежный источник

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