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Политика
Песков раскрыл последствия вступления Украины в НАТО

Песков раскрыл последствия вступления Украины в НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чем может обернуться вступление Украины в НАТО.
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Спикер Кремля отметил, что Украина не является самостоятельным государством, все решения за нее принимают США. По словам Дмитрия Пескова, Киев намерен решить все свои внутренние проблемы путем присоединения к антироссийскому военному союзу – Североатлантическому альянсу.

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Пресс-секретарь президента России предположил, что вступление Украины в НАТО будет иметь негативные последствия. В эфире Первого канала Песков пояснил, что это не только усилит напряженность в Европе, но и перечеркнет все шансы на нормализацию отношений Киева и Москвы.

Также официальный представитель Кремля согласился со словами российского лидера Владимира Путина о единстве русских и украинцев. Песков подчеркнул, что это абсолютно один народ. "У нас не часть истории, у нас общая история в целом", – заявил пресс-секретарь президента.

Ранее Дмитрий Песков сообщил о готовности российского лидера встретиться с украинским коллегой. Спикер Кремля напомнил, что Путин не раз поднимал тему переговоров. Однако, уточнил пресс-секретарь, никаких конкретных шагов к организации беседы пока сделано не было.

Дмитрий Песков добавил, что главы государств не будут говорить о ситуации в Донбассе. Он рассказал, что конфликт является только внутриукраинским и не касается России.

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Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool Source/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 1 июля 2021, 18:36 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник

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