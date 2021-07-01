Силовики смогут отслеживать местоположение россиян по телефону

Сотрудники правоохранительных и силовых структур получили доступ к данным телефонов россиян. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Согласно документу, стражи порядка смогут получать информацию о геолокации мобильных устройств для поиска пропавших людей. Доступ будет представлен им сразу же после получения заявления об исчезновении человека. Но в течении двух суток им будет необходимо получить соответствующие разрешение суда или остановить поиск, сообщает Ura.ru.
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