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Политика
Что сказали о Прямой линии Путина французы, американцы и британцы: комментарии простых граждан

Что сказали о Прямой линии Путина французы, американцы и британцы: комментарии простых граждан

30 июня 2021 года состоялась очередная Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. На Западе обсуждают событие.
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Прямую линию можно по праву назвать одним из самых важных событий года. Президент откровенно поговорил с гражданами своей страны и ответил на многие наболевшие вопросы, а также взял на заметку ряд проблем. Прямые линии с президентом проходят в России ежегодно на протяжении уже почти 20 лет. Это уникальный формат общения лидера страны с гражданами, ведь ни в одной другой стране мира такого нет.

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Каждое выступление Владимира Путина перед своим народом за границей ждут с нетерпением, пишет Пятый канал. Спустя сутки жители Франции, Германии, Великобритании и США все еще рефлексируют в Сети на тему этого события. Что уж говорить об Украине, где политики каждый год с пеной у рта обсуждают Прямую линию Путина.

Тему сложных отношений России и Украины Путин затронул одной из первых. Он подчеркнул, что конфликт начинают власти Незалежной, которые "отдали страну под полное внешнее управление". Также Путин обвинил Киев в агрессии к своему народу. По мнению российского лидера, законы, которые принимает Украина, могут привести к расслоению общества.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ на это заявил, что украинцы и русские – два разных народа, и припомнил Путину Крым. По всей видимости, политик никак не может смириться с тем, что когда-то его граждане, устав от издевательств своего правительства, добровольно решили перейти на сторону другого государства, а вернее, вернуться на историческую родину.

А вот украинский политолог Михаил Погребинский считает, что Киеву надо прекратить фыркать в сторону Москвы и прислушаться к Путину. Он заявил, что странам пора начинать выстраивать диалог.

Погребинский напомнил и о провокации со стороны Великобритании, когда эсминец Defender вторгся в территориальные воды России, нарушив границы вблизи Крыма. Россия была вынуждена реагировать и прогнала незваных гостей. Украина же истерично расценила это не как защиту своей территории, а как чуть ли не попытку развязать Третью мировую. Путин же опроверг эти домыслы.

Инцидент с эсминцем, естественно, обсуждают и британцы. Авторы статей и сюжетов ВВС считают, что Путин четко дал понять, что в развязывании международных конфликтов виноваты только страны НАТО.

"Я верю Путину!"; "Европе и США давно пора признать, что Россия — правит всем. У нее сильный и справедливый лидер", – пишут комментарии к статьям BBC подданные Великобритании.

Французы обратили внимание на то, какое значение Владимир Путин придает жизни и здоровью своих граждан. По их словам, Путин постоянно призывает народ к рассудительности в вопросах эпидемии коронавируса.

На портале 20minutes.fr напомнили, что у России уже есть четыре клинически доказанных по своей эффективности вакцины от ковида. В то время как во Франции такого и близко нет.

"Я бы тоже хотел сделать российскую прививку"; "ЕС запрещает вакцины из России — политика нас убивает", – пишут во французском сегменте интернета.

В Болгарии назвали Владимира Путина демократичным управленцем. По словам граждан Болгарии, ни один мировой лидер не говорит со своим народом в прямом эфире по несколько часов подряд. Об этом пишут читатели портала Fakti.bg.

Корреспонденты CNN напомнили, что Россия первая разработала прививку от коронавируса "Спутник V". При этом сам президент России привился этой вакциной. Читатели портала убеждены, что российские власти делают все, чтобы вразумить сомневающихся и опасающихся этой вакцины граждан.

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Фото: Алексей Никольский/ /ТАСС
Автор: 1 июля 2021, 13:46 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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