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Политика
Обозреватель Федоров считает Россию главным козырем Белоруссии в разговоре с Западом

Обозреватель Федоров считает Россию главным козырем Белоруссии в разговоре с Западом

Западные санкции против Минска на руку российским властям, считает международный обозреватель Андрей Федоров.
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Накануне министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей встретился с главами дипломатических миссий США, Великобритании, Японии и стран Евросоюза. О чем дипломаты говорили, общественности неизвестно, однако по итогам главы миссий призвали Минск откликнуться на требования белорусского народа.

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По мнению Андрея Федорова, делать выводы из этой встречи сложно, поскольку неизвестно, кто является ее инициатором. Если Макей сам пригасил западных дипломатов, то он, скорее всего, давал понять, что Белоруссия не хочет вновь попасть под санкции или, напротив, пригрозил ответными мерами, предположил обозреватель.

Если же переговоры прошли по инициативе Запада, то они либо сообщили о новых санкциях в случае невыполнения важных условий, либо предупредили о недопущении дальнейших шагов по обострению ситуации в Белоруссии. Этот вариант Федоров считает более правдоподобным.

Эксперт не сомневается, что Макей, беседуя с зарубежными дипломатами, использовал главный козырь – говорил о более тесной связи Белоруссии и России. Мол, чем сильнее Запад будет давить на Минск, тем сложнее ему будет отбиваться от Москвы. Однако Кремлю, по мнению Федорова, санкции против Белоруссии на руку, ведь они ослабляют белорусское руководство.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 9 июня 2021, 13:03 Источник: Белорусский партизан ✓ Надежный источник

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