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Политика
Володин рассказал о попытках Запада вмешаться в выборы в Госдуму

Володин рассказал о попытках Запада вмешаться в выборы в Госдуму

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что западные государства предпримут попытки повлиять на парламентские выборы в России.
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Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в беседе с корреспондентами RT на площадке Петербургского международного экономического форума не исключил, что западные партнеры могут попробовать помешать свободному волеизъявлению россиян и вмешаться в процесс выборов в Государственную Думу РФ.

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Володин заявил, что необходимо исходить из того, что попытки вмешательства в выборы будут. Спикер ГД отметил, что Соединенные Штаты и страны запада постараются "продвинуть" лояльных кандидатов и ослабить российскую власть.

"По-другому не сможет развиваться ситуация. И Соединённые Штаты Америки, и Запад попытаются вновь сделать всё возможное для того, чтобы продвинуть для них более лояльные политические силы — тех, кто будет отрабатывать их интересы. Ну и, конечно, сделать всё для ослабления существующей власти в Российской Федерации, которая для них невыгодна, потому что страна развивается, отстаивая свои позиции, укрепляя суверенитет", — сказал журналистам Володин.

Политик напомнил, что единственным источником власти в России является многонациональный народ, поэтому необходимо принять меры для того, чтобы защитить выбор граждан. "Нам необходимо сделать все для этого", — подчеркнул Вячеслав Володин.

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Фото: duma.gov.ru
Автор: 4 июня 2021, 15:17 Источник: RT ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Пилот Аэрбас
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Так самые лояльные сейчас в Думе и сидят, ведь совсем не давно, они не утвердили закон о запрете имущества за границей для чиновников. Куда уж дальше быть лряльней к Америке
1

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