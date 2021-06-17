Володин рассказал о роли Путина в восстановлении глобальной безопасности

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Владимир Путин действует в интересах всего мирового сообщества и призвал поддержать президента России

Во время выступления на последнем пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы РФ спикер Вячеслав Володин призвал парламентариев поддержать президента России Владимира Путина во всех непростых решениях. Он подчеркнул при этом, что российский лидер делает все возможное для восстановления глобальной безопасности в интересах всего мирового сообщества.

Спикер ГД заявил, что "для нас и для всего мира Владимир Путин – преимущество". По словам Володина, это понимают и в России, и во во многих других странах.

"Все то, что произошло за последние десять лет, нанесло огромный ущерб глобальной безопасности и достигнутым договоренностям. И то, что наш Президент их восстанавливает в интересах всего мирового сообщества, держит удары, – это очень важно", — сказал Володин.

Председатель Госдумы отметил, что Россия готова к диалогу, но на равных, потому что только такой подход, по его словам, может быть эффективным. Это показала встреча Владимира Путина с его американским коллегой Джозефом Байденом 16 июня в Женеве.

Кроме того, спикер ГД подчеркнул важность восстановления международных институтов и укрепления доверия к ним. Вячеслав Володин заявил о необходимости более эффективной работы межпарламентских структур.