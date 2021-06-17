Что Путин и Байден подарили друг другу на встрече

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин в ходе прошедшей накануне встречи в Женеве обменялись подарками. Оба лидера принесли с собой весьма скромные презенты.
Байден подарил Путину небольшую хрустальную статуэтку Бизона. Это животное пользуется большим уважением в Соединённых Штатах и олицетворяет в глазах американцев силу, стойкость и единство. Российский лидер, в свою очередь, вручил коллеге письменный набор "Москва" с хохломской росписью, передаёт Vse42.ru.
Популярные темы форума
Что вы думаете о браке?
Форуму конец?
Встреча Путина и Байдена
Коррупция победила гражданина России