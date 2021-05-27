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Политика
Президент Польши назвал Россию агрессивной страной

Президент Польши назвал Россию агрессивной страной

Анджей Дуда решил набрать политические очки за счет оскорбления России.
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Во время встречи с наблюдателями от Евросоюза, которые работают в Грузии, президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной». Он заявил, что по поводу постоянного нарушения международного права со стороны РФ требуется решительная реакция международного сообщества. Дуда был особо возмущен «агрессивным, имперским» поведением нашей страны.

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«Российские агрессивные, имперские действия лишают людей возможности развития, отнимают нормальную жизнь и приводят к разрушению государства» – цитирует польского президента издание PAP.

Непреодолимое желание набрать политические очки непосредственно в Грузии заставило Анджея Дуду стать весьма щедрым на громкие заявления. Помимо прочего, он назвал Россию страной-агрессором и обещал поднять эту тему в ООН в 2022 году, когда Польша примет председательство в ОБСЕ.

Однако, дерзкие высказывания президента Польши не получили поддержки в США. 26 мая во время брифинга для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отметил, что в военном ведомстве Россию не считают врагом.

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Фото: Grzegorz Banaszak / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 27 мая 2021, 11:08 Источник: PAP ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость748711
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Дудит Дуда! Пшеки разбушевались! Ищут дурачка Лжедмитрия из НАТо чтобы пошел на войну с Россией! Были пшеками, а стали ПШИКАМИ!
Пилот Аэрбас
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Да похоже прав член Европарламента от прибалтаи, когда говорил, что отношение к России, это тот случай когда хвост виляет собакой. Как раз Польша и Прибалтийские страны, пытаются управлять США и склонить ее к конфликту с Россией. А самой США это не нужно.
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