Украинский посол пригрозил России 200-тысячной армией: Урон будет огромный

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Посол Украины в Японии Сергей Корсунский написал статью об отражении "российской угрозы". Материал был опубликован в одном из украинских изданий.

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В своей публикации Корсунский выразил обеспокоенность массовой переброской российских солдат и военной техники к границам с Украиной. Дипломат назвал такие действия опасными и заявил о возможном возобновлении мифической "российской угрозы". Он напомнил, что численность населения Украины составляет порядка 40 миллионов человек, а на её территории расположены 15 блоков атомных электростанций, множество газо– и нефтепроводов и химических заводов.

Кроме того, политик подчеркнул, что Незалежная обладает 200-тысячной армии, которая может дать России достойный отпор. По его словам, западные эксперты неоднократно отмечали хорошую боеготовность вооружённых сил Украины, поэтому, по словам посла, даже попытки сместить линию разграничения или обеспечить ДНР и ЛНР "коридор" в Крым обернутся для Москвы ужасными последствиями. Сергей Корсунский заверил, что "урон будет огромный".

Дипломат также надеется, что в случае агрессии международное давление на Кремль значительно усилится.

Стоит отметить, что на днях президент Украины Владимир Зеленский проверил боеготовность подразделений украинской армии на границе с Крымом. Они дислоцируются в Херсонской области.

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Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 1 мая 2021, 17:31 Источник: "ПолитНавигатор" ✓ Надежный источник

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