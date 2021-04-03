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Политика
Володин призвал исключить Украину из Совета Европы

Володин призвал исключить Украину из Совета Европы

Необходимо обсудить вопрос об исключении Украины из Совета Европы после гибели ребенка в Донбассе. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
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После применения украинской армией беспилотника со снарядом в Донецке погиб ребенок. Но европейские СМИ об этом не пишут, нет заявлений Европарламента и Госдепа США, отметил Володин.

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 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Не принимаются решения по высылке дипломатов. Не клеймится позором президент страны, который направил военный беспилотник на войну с собственным народом", – возмутился спикер ГД.

По его словам, трагедия произошла с согласия заокеанских покровителей Украины и молчаливого одобрения европейских стран. Если бы Владимир Зеленский был настоящим президентом, то отдавал бы себе отчет в происходящем и десять рад задумался, считает председатель Госдумы.

Зеленский даже не принес соболезнования родным и близким ребенка, не пообещал разобраться в случившемся, написал Володин в своем телеграм-канале.

"Плохо, когда глава государства всего лишь актер, который привык играть по чужому сценарию. И только автор сценария знает, какой будет конец", – добавил спикер.

Володин призвал ПАСЕ и ПА ОБСЕ дать оценку и потребовать объяснений от официального Киева. Необходимо обсудить вопрос исключения Украины из Совета Европы, считает спикер.

"Только в этом случае будет меньше смертей, безвинно погибших детей и взрослых от рук людей, которые принимают такие решения", – написал председатель ГД.

Последнее время ситуация на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась. Украинская армия обстреливает населенные пункты Донецкой и Луганской республик. ДНР и ЛНР 1 апреля объявили призыв на военную службу.

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Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 3 апреля 2021, 21:57 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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