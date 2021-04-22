Дума оперативно примет 10 законов для начала реализации послания президента

Необходимо как можно быстрее принять 10 первоочередных законов для начала реализации послания президента Федеральному собранию, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Они касаются поддержки регионов, реализации инвестпроектов, экологии и оплаты больничного листа по уходу за ребенком, уточнил председатель ГД.

