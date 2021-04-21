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Политика
Володин: ГД в весеннюю сессию начнет принимать законы во исполнение послания президента

Володин: ГД в весеннюю сессию начнет принимать законы во исполнение послания президента

Государственная Дума незамедлительно начнет работу над реализацией послания президента Федеральному собранию, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, законы будут приняты уже в весеннюю сессию.
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В четверг, 22 апреля, для этого соберется внеочередной Совет Госдумы, отметил спикер. Также в ближайшее время начнутся консультации с правительством, сообщил Володин.

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Поскольку времени для работы над законами остается немного, депутаты скорректируют свой график, сказал спикер.

"Отпуска в сторону, каникулы в сторону, соответственно, работа в регионах должна быть совмещена с работой над законопроектами. Не откладывая, в течение весенней сессии будем принимать законы, чтобы они начали реализовываться с июля, с 1 сентября», – заявил председатель ГД.

Главной темой послания президента стала семья и дети. Володин напомнил, что из-за пандемии одни граждане потеряли работу, у других уменьшился доход. Решения главы государства направлены на поддержку семей, а особое внимание уделено тем, кому сейчас сложно, добавил Володин.

Спикер отметил, что решение о поддержке женщин на ранней стадии беременности принято впервые. Также Володин указал на беспрецедентные меры поддержки регионов, озвученные президентом. Это даст возможность эффективно развивать страну, уверен председатель Госдумы.

Фото: duma.gov.ru

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в среду, 21 апреля. В зале присутствовали главы обеих палат парламента, руководство Администрации президента и правительства, губернаторы и представители законодательных собраний регионов, волонтеры и общественные деятели.

Основную часть послания глава государства посвятил внутренней повестке. Путин рассказал о новых выплатах семьям, озвучил меры по поддержке регионов, реализации инфраструктурных проектов и затронул другие ключевые вопросы.

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Фото: kremlin.ru
Автор: 21 апреля 2021, 16:28 Источник: Государственная Дума ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

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Ант
Надо принять закон, как в Китае, за коррупцию-смертная казнь. А все остальное говорильня. Как грабили страну, так и будут грабить.
Тогда его расстреляют первым!!!!
Ант
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Надо принять закон, как в Китае, за коррупцию-смертная казнь. А все остальное говорильня. Как грабили страну, так и будут грабить.
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