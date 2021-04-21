Послание Путина Федеральному собранию: главное

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию. О чем говорил президент и какие поручения он дал парламентариям и другим органам власти – в материале "Дни.ру".

В среду, 21 апреля 2021 года состоялось 17-е обращение Владимира Путина к парламенту . В этом году, не смотря на пандемию коронавируса, президент выступал в очном формате. Обращение главы государства слушали не только члены обеих палат парламента, но и главы субъектов РФ и члены правительства.

Путин выступал с посланием в течение 78 минут . Оно было посвящено вопросам здравоохранения, социальной политики и экономики. Однако начал президент с событий прошлого года. Владимир Владимирович оценил работу здравоохранения во время пандемии коронавируса .

Говоря о непростой жизни во время пандемии, Путин напомнил о еще одной проблеме – демографической. Мол, высшим национальным приоритетом в настоящий момент является сбережение народа России . Президент заявил, что стране необходимо выйти на устойчивый рост численности населения и добиться, чтобы через девять лет продолжительность жизни в стране составила 78 лет.

Путин попросил Правительство, Минздрав и глав субъектов РФ расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров, а также запустить их с 1 июля 2021 года для граждан всех возрастов. В ближайшее время в региональные медучреждения поставят мобильные диагностические комплексы, пообещал президент.

Владимир Владимирович отметил, что пандемия нанесла сильный удар по благосостоянию людей. Вместе с тем наблюдается рост цен. Государство старается поддерживать граждан в нелегкое время. Так, Путин объявил о новых мерах поддержки населения .

Он предложил ввести выплаты нуждающимся беременным женщинам по 6350 рублей в месяц, а детям, растущим в неполных семьях, – по 5650 рублей в месяц. Также Путин поручил выплатить семьям с дошкольниками и школьниками по 10 тысяч рублей единовременно и ввести полную оплату больничных семьям с детьми до семи лет.

Вместе с тем Владимир Владимирович заявил, что к 1 июля необходимо разработать целостную систему, направленную на снижение угроз бедности семей с детьми. Этим должно заняться Правительство.

Из бюджета выделят средства и для кураторов учебных групп техникумов и колледжей. Они, как классные руководители в школах, будут получать ежемесячную надбавку – пять тысяч рублей. Объявив об этом, президент также предложил дополнительно направить 10 миллиардов рублей на капремонт и техоснащение педагогических вузов .

Помимо этого, по словам Путина, в ближайшие три года выделят еще 24 миллиарда рублей на обновление домов культуры, библиотек, музеев в сельской местности и в малых исторических городах страны .

Владимир Владимирович подчеркнул, что в 2020-м были направлены беспрецедентные ресурсы на поддержку экономики. Например, с помощью льготных кредитов на выплату зарплат удалось сохранить свыше пяти миллионов рабочих мест. Однако избежать сокращений было невозможно, поэтому власти будут восстанавливать рынок труда.

Так, в течение месяца правительству необходимо представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего бизнеса . Такое поручение дал президент.

В завершение своего выступления Путин высказался о внешней политике . В частности, глава государства прокомментировал ситуацию в Белоруссии. Он возмутился, что Запад игнорирует практику организации госпереворотов, планы убийств политических деятелей.

Владимир Путин отметил, что Россия хочет иметь добрые отношения со всеми странами, даже с теми, с кем в последнее время дружить не получается. Мол, Москва не собирается сжигать мосты. При этом глава государства заявил, что организаторы провокаций, угрожающих коренным интересам безопасности России, очень пожалеют о содеянном.