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Политика
Политолог Корнилов: Украина фактически объявила войну России

Политолог Корнилов: Украина фактически объявила войну России

Историк и политолог Владимир Корнилов обратил внимание на странную позицию Украины.
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Еще даже до государственного переворота на Украине заметная часть украинской самоидентификации строилась на противопоставлении себя России. Во время событий на Майдане эта особенность переросла в целое антироссийское и антирусское движение.

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Политолог Головачев: Война в Донбассе может быть объявлена в любой момент

 Новости Украины

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Начало войны в Донбассе дало старт риторике о военной агрессии России против Украины. Политолог Владимир Корнилов обратил внимание, что если раньше Киев еще старался подбирать слова так, чтобы избегать прямого объявления войны, то очередное постановление Верховной рады Украины по мнению историка можно расценивать как объявление войны.

"Это, по сути, нота об объявлении войны", – подчеркнул Владимир Корнилов.

Он добавил, что ранее настолько откровенной военной антироссийской риторики он не припомнит. "Если честно, по-моему, это впервые на уровне официального, по сути дела, государственного документа – это названо войной с Россией", – заметил эксперт.

При этом и сам Киев и поддерживающие его западные столицы не видят никакого противоречия в том, чтобы, с одной стороны, говорить о российско-украинской войне и, с другой, требовать держать войска России подальше от границ Украины. Такой подход вызывает недокмение.

Политолог Корнилов призвал расставить все точки над "i". "Надо уже, в конце концов, какую-то ноту официальную, запросить у МИД Украины, у власти Украины, с целью разъяснить позиции власти – мы ведем войну или нет?", – заключил он.

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Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 2 апреля 2021, 08:24 Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник

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