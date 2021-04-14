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Политика
СМИ: Рашкин обсуждал смену власти в КПРФ

СМИ: Рашкин обсуждал смену власти в КПРФ

В Сети появилось видео, на котором, как утверждают СМИ, запечатлена встреча главы московского горкома КПРФ Валерия Рашкина с соратником по партии – бывшим губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. На записи похожие на политиков мужчины обсуждают смену власти в компартии.
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Встреча проходила на летней веранде одного из кафе в Москве. Видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ. Утверждается, что она была сделана в 2017 году, когда Сергей Левченко был губернатором Иркутской области, а на должность зампреда ЦК КПРФ назначили Юрия Афонина.

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Судя по публикуемому разговору, кандидатурой Афонина собеседники удовлетворены не были. «Надо было, наверное, все-таки пробовать влиять на партию, поворачивать более радикально, потому что Юра на это в принципе не способен», — приводит РЕН ТВ отрывок из беседы.

Сообщается, что для смены руководства партии собравшиеся рассматривали вариант обращения к блогеру Алексею Навальному: "Делать что-то надо. Что там с недвижимостью? Надо заняться!".

Также собеседники обсуждали лидера КПРФ Геннадия Зюганова. «Надо сделать там, чтобы Геннадий Андреевич почувствовал опасность», — отметили они.

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Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Автор: 14 апреля 2021, 15:00 Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник

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