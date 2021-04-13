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Политика
США пытаются удержать свое положение на мировой арене с помощью провокаций в адрес России – эксперт Липовой

США пытаются удержать свое положение на мировой арене с помощью провокаций в адрес России – эксперт Липовой

Последние месяцы со стороны США участились провокационные действия в адрес России.
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Заместитель председателя движения "Сильная Россия", председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Липовой заявил, что Вашингтон не собирается отказываться от провокаций. Власти США намеренно игнорируют все заявления российской стороны.

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Эксперт связал действия Америки ее с ролью на мировой арене. По его словам, Соединенные Штаты понимают, что скоро могут потерять особенное положение, и поэтому пытаются разными способами отвлечь внимание как других стран, так и собственных граждан от этого факта.

"Других способов, кроме как показательно бряцать оружием и искать врага, против которого надо дружить, они не знают", – подчеркнул Липовой.

Офицер сравнил Америку с назойливой мухой, которая "крутится, жужжит и очень раздражает". Липовой отметил, что "отогнать" Штаты нет возможности, так как им удается ловко балансировать на грани закона, не переступать черту. Однако такая тактика не принесет выгоду в долгосрочной перспективе, уверен он.

"Жаль, что, похоже, за всю свою историю США научились только манипулировать, но не сотрудничать", – заключил эксперт.

В марте глава Соединенных Штатов Джо Байден сделал ряд громких заявлений. Политик назвал российского лидера Владимира Путина убийцей и обвинил Москву в попытках вмешаться в ход президентских выборов. Он пообещал привлечь Россию к ответственности за все злодеяния.

Путин в ответ пожелал своему коллеге здоровья. Президент вспомнил известную детскую поговорку "Кто как обзывается – тот сам так называется". Он пояснил, что каждый склонен видеть в окружающих свои черты. "Смысл очень глубокий в этом, психологический", – добавил глава страны.

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Фото: Ute Grabowsky / photothek.net / www.globallookpress.com
Автор: 13 апреля 2021, 16:23 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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