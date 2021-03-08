На Украине призвали разорвать отношения с Россией

Отношения между Москвой и Киевом продолжают усложняться. На Украине заговорили об окончательном разрыве отношений с Россией.

Бывший посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый назвал Россию "агрессором". По его мнению, Киеву следует прекратить взаимодействие с Москвой. "Нужно быть готовыми к разрыву дипломатических отношений", – сказал дипломат.

ПО ТЕМЕ На Украине сообщили о готовности к "деоккупации" Донбасса

Диалог между Украиной и Россией поможет поддерживать третья сторона. В эфире телеканала "Еспресо" Чалый отметил, что посредник должен представлять позиции Украины по консульским вопросам.

Ранее "Дни.ру" написали о том, что Киев готовится к началу "деоккупации" Донбасса. Советник министра иностранных дел Украины Валерий Поцелуйко сообщил, что операция начнется при одном условии: если Россия выведет своих военных с территории.

Агрессивная риторика в адрес России говорит о подготовке Украины к боевым действиям, уверен депутат Верховной рады Ренат Кузьмин. Он обратил внимание, что последние недели в эфире украинских телеканалов открыто звучат призывы к подтягиванию войск и началу вооруженного конфликта.

Напомним, отношения двух стран ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Власти Украины не раз обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела. Москва же отрицала все заявления. В Кремле неоднократно подчеркивали, что заинтересованы в прекращении политического и экономического кризиса в Незалежной.