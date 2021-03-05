В Госдуме предложили ввести новую льготу для пенсионеров

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением ввести для российских пенсионеров новую льготу. Парламентарий считает, что для них нужно снизить цены на железнодорожные билеты.
Сухарев отметил, что зачастую пенсионерам приходится тратить большие суммы на поездки к родственникам, живущим в других регионах. В связи с этим он предложил закрепить за ними право два раза в год покупать билеты на поезда дальнего следования по сниженной цене, передаёт "Общественная служба новостей".
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