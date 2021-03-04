В Госдуме хотят повышать материнский капитал за каждого ребенка

Вице-спикер Государственной Думы России Пётр Толстой выступил с инициативой усилить поддержку многодетных россиян. Депутат предложил повышать размер материнского капитала с рождением каждого ребёнка.
Стоит отметить, что в России с 2020 года начали выплачивать маткапитал даже за рождение первого ребёнка. За первенца семья получит около полумиллиона рублей, а за каждого последующего – порядка 650 тысяч рублей, сообщает Ura.ru.
Популярные темы форума
Почему Юрист бросил Невесту Премиум класса ?
Надо больше двигаться
Побочные у короновируса
Посёлок Янтарны - вторая серия.
Каких артистов вы видели ''живьём''...
Как относитесь к девушкам, которые спят с женатыми?
Куда мне идти
Хватит
Гадалка нагадала смерть
Замуж за мужчину