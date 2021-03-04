На Украине готовятся к созданию концлагерей для россиян и поддерживающих Россию

На днях в Верховную раду Украины были внесены два новых законопроекта о коллаборационизме и наказаниях за него. Специалисты убеждены, что они будут приняты.
Один документ предполагает введение уголовной ответственности за поддержку и сотрудничество с Россией, а другой – за отрицание военной агрессии России против Украины. Кроме того, коллаборантом могут признать каждого, что не признаёт принадлежность Крыма и Донбасса Украине.
Но этим авторы инициативы не ограничились. В соответствии с законопроектами, тюремные сроки и обязательные работы грозят и тем, кто вёл бизнес в Крыму или на Донбассе: их могут арестовать на срок от полугода до трёх лет. А те, кто занимал государственные должности или участвовал в проведении референдумов и голосований на "оккупированных территориях", могут отправиться за решётку на пять лет и лишиться имущества. Наиболее жесткое наказание предусмотрено для лиц, распространявших информацию в интересах России – от пяти до 10 лет колонии, сообщает РИА ФАН.
Аналитики прогнозируют, что таким образом украинские депутаты готовят, по сути, – почву для создания в стране концентрационных лагерей для россиян и всех несогласных. Эксперты также уверены, что принятие таких законов сделает полностью невозможным возвращение Донбасса в состав Украины.
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