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Политика
Депутат Рады Колесник заявила об угрозе войны Украины с Россией: Нужно сваливать из страны

Депутат Рады Колесник заявила об угрозе войны Украины с Россией: Нужно сваливать из страны

Депутат Верховной рады Анна Колесник заявила о желании покинуть Украину из-за угрозы войны с Россией.
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В минувший вторник, 30 марта, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак выступил с докладом в Верховной раде. Военачальник заявил, что Россия якобы начала стягивать войска к границе с Украиной, в особенности – в Крыму, а также в Брянской и Воронежской областях.

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По словам Хомчака, такие действия угрожают безопасности страны. Вместе с этим главнокомандующий заверил, что Украина готова "дать адекватный ответ" России, если военно-политическая обстановка вокруг страны начнет осложнется или конфликт в Донбассе усугубится, передает РИА Новости.

На заседании Рады присутствовала депутат от партии украинского президента "Слуга народа" Анна Колесник. Корреспондент издания "Буквы" сфотографировал ее, когда она переписывалась по телефону. На снимке можно увидеть сообщение политика собеседнику по имени Стас.

"Мы слушаем Хомчака. Нужно сваливать из этой страны", – заявила она.

Комментария со стороны Колесник пока не последовало. Остается неизвестным, действительно ли политик испугалась угрозы войны Украины с Россией, или же это была шутка.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский подписал "Стратегию военной безопасности". В документе отмечается, что главной угрозой безопасности Украины является Россия. Эксперт Василий Волга назвал указ главы государства фиктивным. Почему он пришел к такому выводу, Вы можете узнать из этой статьи.

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Фото: Hennadii Minchenko/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Автор: 31 марта 2021, 17:20 Источник: Буквы ✓ Надежный источник

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