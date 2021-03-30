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Политика
На праймериз "ЕР" зарегистрировались более 400 кандидатов

На праймериз "ЕР" зарегистрировались более 400 кандидатов

На предварительное голосование партии "Единая Россия" зарегистрировались свыше 400 кандидатов, сообщил член Совета Федерации Александр Карелин. Праймериз пройдут с 24 по 30 мая в формате онлайн.
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Желание принять участие в предварительном голосовании выразил 641 человек. Региональные оргкомитеты праймериз "ЕР" рассмотрели документы более 500 кандидатов.

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Отказ по тем или иным причинам получили 95 человек. Об этом на заседании 30 марта сообщил член Совета Федерации, глава оргкомитета предварительного голосования "ЕР" Александр Карелин.

Больше всего заявок поступило из Московской области – 81, на втором месте Москва – 60, на третьем Краснодарский край – 52. В Амурской и Астраханской областях, Кабардино-Балкарии, Якутии и Ненецком автономном округе заявок не подано, отметил сенатор.

Около 450 человек подали заявления для регистрации онлайн. 186 принесли оригиналы документов.

Фото: Софья Сандурская/АГН Москва

Регистрация кандидатов на праймериз завершится 29 апреля. Заявку на участие можно подать на официальном сайте ПГ. Предварительное голосование пройдет в формате онлайн с 24 по 30 мая.

Участвовать в голосовании смогут все зарегистрированные избиратели. Для этого нужно войти в личный аккаунт на "Госуслугах". Итоги подведут 1 июня, затем списки кандидатов утвердит съезд "Единой России".

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Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Автор: 30 марта 2021, 14:12 Источник: "Регнум" ✓ Надежный источник

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