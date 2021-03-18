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В Германии обвинили Украину в давлении после требований о помощи в возврате Крыма

В Германии обвинили Украину в давлении после требований о помощи в возврате Крыма

На Украине началось "весеннее обострение" воинственности и русофобии. А вместе с ним и фантомные боли из-за утраты Крыма.
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Накануне посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что ФРГ обязана использовать все доступные инструменты для того, чтобы помочь Незалежной вернуть Крым. Об этом он написал в статье для немецкого издания.

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Мельник пояснил, что у Германии есть исторический долг перед Украиной за миллионы жертв нацизма. Он добавил, что в минувшем столетии страна дважды оккупировала Крым. Однако посол почему-то забыл о том, что Россия, которой полуостров принадлежит в настоящее время, пострадала от фашистов уж точно не меньше.

Немецкий политолог Александр Рар в интервью российским журналистам назвал слова украинского посла обидными и агрессивными. Рар отметил, что дипломат позволяет себе такие высказывания только потому, что на них нет подобающей реакции. Он считает, что слова посла являются лишь попыткой давления, сообщает Life.ru.

Эксперт пояснил, что Германия помнит об ответственности за преступления Третьего рейха, но это долг как перед Украиной, так и перед Россией, поэтому ФРГ не может выступать на стороне только одного из этих государств. По мнению специалиста, Киев намеренно пользуется позицией жертвы в диалоге с Евросоюзом, чтобы заставить себя слушать. Но этого не будет, поскольку воевать с Россией никто не собирается.

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Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 марта 2021, 09:05 Источник: Национальная служба новостей ✓ Надежный источник

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