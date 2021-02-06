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Политика
Саакашвили предупредил Украину о потере территорий после блокировки оппозиционных каналов

Саакашвили предупредил Украину о потере территорий после блокировки оппозиционных каналов

Михаил Саакашвили. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал решение властей Украины о закрытии оппозиционных телеканалов. По его мнению, ничем хорошим для страны это не закончится.
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Политик заявил, что введение санкций против СМИ не поможет украинскому лидеру Владимиру Зеленскому остановить боевые действия в Донбассе. Столкновения от этого выйдут только на новый этап. "Будут стрелять еще больше. Давайте не будем себя обманывать", – отметил Михаил Саакашвили.

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По словам экс-президента Грузии, все закончится отделением двух областей от Украины. Херсон и Мариуполь войдут в состав России. Политик объяснил, что Москве якобы нужен "плацдарм" для того, чтобы содержать Крымский полуостров, снабжать его водой и улучшать логистику.

"В России будут готовить основания для военной операции", – сказал Саакашвили.

О блокировке украинских оппозиционных каналов стало известно в начале февраля. Владимир Зеленский аннулировал лицензии у NewsOne, ZIK и "112 Украина". Им запретили использовать радиочастотный ресурс Украины и предоставлять услуги по ретрансляции телепрограмм.

Решение президента раскритиковали члены партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Украинского лидера обвинили в узурпации власти и нарушении международных норм демократии. Оппозиция объявила о начале процедуры импичмента Владимира Зеленского.

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Автор: 6 февраля 2021, 19:21 Источник: Канал "Украина" ✓ Надежный источник
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Яркие будни президента Зеленского

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