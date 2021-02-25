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Политика
Социологи рассказали о шансах эсеров на выборах в ГД

Социологи рассказали о шансах эсеров на выборах в ГД

Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Объединенная партия "Справедливая Россия – За правду" обладает неплохим потенциалом перед осенними выборами. По данным ВЦИОМ, за нее готовы проголосовать около 10% тех, кто придет к избирательным урнам.
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Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов призвал относиться к этим цифрам спокойно. По его словам, это скорее авансовая оценка. Прежде чем задать вопрос о поддержке "Справедливой России", социологи информировали респондентов об объединительных процессах.

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"Справедливая Россия" начала слияние с партиями "Патриоты России" и "За правду"

"Когда мы будем смотреть общий рейтинг партий, эта цифра, скорее всего, не сохранится, она будет колебаться", – сказал Мамонов в ходе круглого стола ЭИСИ.

По словам Мамонова, результаты исследования показывают интерес к объединенной партии. О слиянии "Справедливой России" и "За правду" слышали 33% респондентов.

Самыми информированными оказались граждане старше 60 лет. Меньше всего знают об этом респонденты в возрасте от 18 до 24 лет, уточнил Мамонов.

Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва

Объединенная партия может привлечь граждан, которые ранее не ходили на выборы, считает профессор Финансового университета Олег Матвейчев. Он призвал региональные отделения эсеров избежать "борьбы за список".

"Очень важно объединенному руководству партии совместно выступить против всех, кто попытается партию раздергать", – считает эксперт.

В ходе съездов партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" 22 февраля две последние были ликвидированы. Их руководители стали сопредседателями определенной партии.

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Автор: 25 февраля 2021, 18:30

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