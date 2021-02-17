Валентина Матвиенко раскрыла размер своей пенсии

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко опровергла появившуюся в Сети информацию о том, что размер её пенсии составляет около полумиллиона рублей. По словам спикера, эти данные не соответствуют действительности.
Матвиенко подчеркнула, что её декларация о доходах открытая. В документе указано, что пенсия политика при трудовом стаже в 50 лет составляет 25 тысяч рублей, а не 450 тысяч, о которых ходят слухи в интернете. Спикер Совфеда призвала опровергать фейки в Сети, с помощью которых пытаются дискредитировать представителей власти, сообщает RT.
Популярные темы форума
Что случилось дальше с этими девушками ? Их отпустили ?
старухи загадили форум
А у вас есть вторая половинка?
Ната и Лиона сыграли свадьбу.
Сын " сошёл с ума "
Вам нравится принцесса Кейт Миддлтон ?
Жаль потерянного времени.
Как побороть жадность в себе?
подскажите мне
Нет больше сил.