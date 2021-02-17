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Политика

Валентина Матвиенко раскрыла размер своей пенсии

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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко опровергла появившуюся в Сети информацию о том, что размер её пенсии составляет около полумиллиона рублей. По словам спикера, эти данные не соответствуют действительности.

Матвиенко подчеркнула, что её декларация о доходах открытая. В документе указано, что пенсия политика при трудовом стаже в 50 лет составляет 25 тысяч рублей, а не 450 тысяч, о которых ходят слухи в интернете. Спикер Совфеда призвала опровергать фейки в Сети, с помощью которых пытаются дискредитировать представителей власти, сообщает RT.

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Автор: 17 февраля 2021, 17:07 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость626012
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Святая женщина! Как можно на неё наговаривать? Труженица. Даже на пенсию не ушла: всё трудится и трудится. Живёт в Братеево, в коммунальной квартире. Общественный транспорт- любимый транспорт Валентины Ивановны. Поп- звезда ряженый, обещал причислить её к лику святых.
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